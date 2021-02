Zwierende spreeuwen vullen avondhemel

nieuws

Misschien heb je ze de afgelopen dagen wel gezien: duizenden dansende spreeuwen die bij het vallen van de avond vreemde capriolen uithalen. Volgens landschapsbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap een fenomeen dat in deze periode van het jaar vaker voorkomt.

“De spreeuw verblijft in de zomermaanden in Scandinavië en in gebieden in Oost-Europa en Rusland. Als de winter voor de deur staat trekt de vogel richting het zuiden. De reis wordt gemaakt met verschillende tussenstops en zo komen ze twee keer langs Nederland, in de herfst en in het voorjaar.” De dansende spreeuwen zijn in deze periode van het jaar goed te zien. “Vrijdagavond was ik in ons gebied de Lettelberterpetten en toen waren er duizenden spreeuwen in de lucht rond het Leekstermeer. Het is een prachtig fenomeen om te zien.”

Aanwezigheid van een roofvogel

Waarom de spreeuwen dansen is een groot raadsel. “Ze doen het vrijwel altijd voor het slapen gaan. Op een gegeven moment zie je de wolk dan richting de grond bewegen waarbij de spreeuwen dan een plekje zoeken in het riet voor de nacht. Maar waarom ze de vreemde capriolen uithalen, dat is niet bekend. Ik denk wel dat de aanwezigheid van roofvogels invloed heeft. Als er niks in de buurt is dan kan het dansen heel kort duren. Vrijdagavond was er een sperwer aan het klooien en toen zag je dat het veel langer duurde.”

De komende week nog goed te zien

Volgens Oosterhuis kunnen de dansende spreeuwen de komende dagen nog volop bewonderd worden. “Het dansen gebeurt bij het vallen van de avond, ongeveer een half uur voor zonsondergang. Het is ook op grote afstand zichtbaar. Ik stond vrijdag bij onze beheerboerderij op vier kilometer afstand van het Leekstermeer, en het was prima te zien. Mijn vrouw liep op dat moment in Leek en zag het dansen ook. Dus als je dit prachtige fenomeen zou willen zien dan zou ik adviseren om de komende dagen een plekje rond het Leekstermeer op te zoeken. Het moet dan uiteraard wel helder zijn. Ik verwacht dat ze over een weekje verder trekken in de richting van Scandinavië. Maar dit is afhankelijk van de situatie daar. Momenteel ligt daar nog sneeuw en ijs, en daar hebben ze niks mee.”

Bekijk hieronder een filmpje van het dansen

Magnifieke luchtshow van spreeuwen in De Onlanden @GR_Landschap vanavond! pic.twitter.com/QTGAaLuzam — Rene Oosterhuis (@HGL_Rene) February 26, 2021