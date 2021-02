Zwemmen in ijswater: ‘Ik blijf er in tot ik mijn handen niet meer voel’

De temperatuur is al onder het vriespunt en er kan geschaatst worden. Toch zijn er nog steeds mensen die liever in het water liggen dan er overheen glijden.

Imke is een van de koudwater-fans die zich vandaag bij het stadsstrand in het water waagt. Ze vind het erg koud maar dat weerhoudt haar niet van een duik. ‘Ik vind het leuk om te doen. Ook is het avontuurlijk en goed voor je gezondheid’ zegt Imke. Het is vandaag de vijfde keer dat zij zich laat zakken in het ijskoude water.

‘Ik vind een fris plonsje het beste begin van de dag’ zegt Domien, een andere zwemmer. Hij is wat meer ervaren. ‘Ik blijf er in tot ik mijn handen en mijn tenen echt niet meer voel. Ik luister naar mijn lichaam en na een minuut vind ik het dan goed geweest’ zegt hij.