Zorgen bij CDA over dominantie buitenlandse investeerders in Groningse zonneparken

nieuws

Foto: Duurzaam Haren

De Statenfractie van het CDA maakt zich zorgen over het opkopen van lokaal geïnitieerde zonneparken door grote, buitenlandse investeerders, die vervolgens subsidiegelden wegsluizen naar het buitenland. De fractie wil van het provinciebestuur weten in hoeverre deze problematiek in Groningen speelt.

Het Algemeen Dagblad berichte drie weken geleden dat vrijwel alle grote zonneparken grotendeels in handen zijn van buitenlandse investeerders en subsidiegelden hiermee rijkelijk wegvloeien. Volgens Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid en Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, gaat de buitenlandse greep op Nederlandse zonneparken verder groeien en zal dit ervoor zorgen dat weerstand onder burgers zal groeien.

Het CDA wil daarom weten in welke mate buitenlandse investeerders participeren in zonneparken binnen de provinciegrenzen en hoeveel geld er wegvloeit uit de provincie. Het CDA noemt het bijzonder onwenselijk dat het opkopen van zonneparken door

deze buitenlandse investeerders er ook nog eens toe leidt dat belangrijke zaken zoals bewonersparticipatie, financieel meeprofiteren door de omgeving en een goede ruimtelijke inpassing in gevaar komen.