Zorgcentrum Westerholm op slot na coronauitbraak; 9 bewoners en 6 medewerkers besmet

Foto: Google Maps - Streetview

Alle bewoners van zorgcentrum Westerholm in Haren verblijven sinds het begin van deze week in quarantaine, na een uitbraak van het coronavirus. Inmiddels is bekend dat 9 bewoners en zes medewerkers van het zorgcentrum besmet zijn.

In afstemming met de GGD zijn de bewoners getest op het virus. Alle bewoners blijven in quarantaine op hun appartement totdat de testuitslagen bekend zijn. Medewerkers die in contact zijn met besmette bewoners, werken volledig beschermd.

Een aantal besmette bewoners wordt verpleegd op een speciale COVID-unit in Groningen om medewerkers van Westerholm te ontlasten.