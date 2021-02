Zonnehof Haren in quarantaine na corona-uitbraak

nieuws

Foto: google maps

Op meerdere etages in Woonzorgcentrum de Zonnehof in Haren zijn bewoners positief getest op het coronavirus. Het zou gaan om ongeveer de helft van de bewoners. Om verdere verspreiding tegen te gaan, zijn de bewoners in quarantaine geplaatst.

Ook de besmette medewerkers, zo’n dertig in totaal, zitten thuis in quarantaine. “De situatie is uiteraard zeer vervelend voor zowel de bewoners, hun naasten en de medewerkers”, zo laat de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties vrijdag weten op haar website. “In verband met de quarantainemaatregelen is bezoek aan bewoners van het woonzorgcentrum momenteel niet mogelijk. Wij streven ernaar deze periode zo kort mogelijk te laten duren. Daar waar mogelijk stimuleren we contact via telefoon of video.”

Alle medewerkers van Woonzorgcentrum de Zonnehof worden, voorafgaand aan hun dienst, preventief getest. NNCZ houdt daarbij nauw contact met de GGD.