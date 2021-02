Zondag wordt Groningen ‘een beetje Siberisch’

nieuws

Hoewel het vrijdag nog rustig blijft qua weer, met wat regen in de ochtend en een droge middag met temperaturen boven het vriespunt, moeten we ons voor het komende weekend opmaken voor lage temperaturen, sneeuw en ijzige wind. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de kans groot dat het koude weer ook de komende week aanhoudt.

Vrijdagochtend valt er volgens Kamphuis nog zo nu en dan regen, maar wordt het in de middag droog, met temperaturen rond de 4 graden. Maar vrijdagnacht daalt de temperatuur tot het vriespunt, waarna er zaterdag koudere lucht ons gebied binnenstroomt. De lage temperatuur (rond het vriespunt) houdt aan, met ’s middags kans op een licht sneeuwbuitje. De wind uit het oosten tot noordoosten neemt in de loop van de dag toe tot vrij krachtig, waardoor het aanvoelt als -8 graden.

Zaterdagnacht valt de winter echt in en gaat het 7 graden vriezen. Dan neemt ook de kans op sneeuw toe en zondag wordt het volgens Kamphuis daarom ‘een beetje Siberisch’. “Het blijft de hele dag 5 of 6 graden vriezen en door de krachtige noordoostenwind voelt het aan als -15”, aldus Kamphuis. “Verder kan er regelmatig (lichte ) sneeuw vallen want kan leiden tot sneeuwjacht. Of er veel sneeuw gaat vallen is nog onduidelijk.”

In de nacht naar maandag blijft de temperatuur steken op -8 graden en ook overdag houdt het bitterkoude weer aan met -6 graden als maximumtemperatuur. De volgende nacht brengt matige tot strenge vorst, met temperaturen tussen de -9 en de -11 graden. “Daarna wordt het mogelijk nog kouder.”, zo stelt Kamphuis. “Het ijskoude winterweer houdt zeker de hele week aan.” Volgens Kamphuis zet de dooi waarschijnlijk pas aanstaande vrijdag in.

Waarschuwing voor verkeer

Ook Rijkswaterstaat zet voor de komende dagen in op streng winterweer. “Dat betekent mogelijk overlast voor weggebruikers”, zo schrijft het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Als je de weg op gaat, check dan voor je vertrekt de actuele verkeersinformatie en houd ook het weerbericht goed in de gaten. We staan in nauw contact met het KNMI en komen waar nodig op tijd in actie.”