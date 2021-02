Zondag mogelijk debuut FC Groningen aanvaller Paulos Abraham

nieuws

Foto FC Groningen.nl Paulos Abraham

FC Groningen aanwinst Paulos Abraham maakt zondag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord waarschijnlijk zijn debuut. Dat zegt trainer Danny Buijs tegen FC Groningen TV.

Buijs is positief over Abraham. “Hij maakt een hele leuke spontane indruk”, aldus Buijs. ‘”Dat is ook prettig, omdat je daarmee gelijk een klik hebt. Ik verwacht niet dat hij zondagmiddag negentig minuten het verschil gaat maken. Het is gewoon een jongen van achttien die voor het eerst in een ander land gaat wonen en die alle tijd en ruimte moet hebben om zich te ontwikkelen en aan te passen. Maar als hij fit is zit hij er bij en kan het zomaar zijn dat hij zijn debuut gaat maken”.

Buijs kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Arjen Robben en Patrick Joosten ontbreken.

De wedstrijd staat zondag om half drie op het programma, maar of die door gaat is vanwege de verwachte sneeuw twijfelachtig: “Als het risico’s met zich mee brengt ga ik er van uit dat we niet voetballen”, aldus Buijs.

Zijn Feyenoord collega Dick Advocaat denkt ook dat de wedstrijd afgelast wordt: “Ik ga er vanuit dat bij de KNVB verstandige mensen zitten. Zij kunnen, net als in het coronaproces, alle informatie van specialisten inwinnen om een beslissing te nemen. Nu is het ook heel duidelijk wat de specialisten op weergebied zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat op een andere manier gaan interpreteren”.