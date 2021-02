“Zon krijgt komend weekend flink wat ruimte”

nieuws

Het komende weekend gaat voorjaarsachtig verlopen waarbij de zon veel ruimte krijgt. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het grijs en in de middag valt er zo nu en dan wat lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 9 graden. In de nacht naar donderdag daalt het kwik naar 5 graden en blijft het droog. Donderdagochtend is het droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. In de middag volgt er echter regen. De maximumtemperatuur komt op 11 graden te liggen.”

“Vrijdag is het droog en met zo nu en dan wat zon wordt het 9 graden. In het weekend lijkt het nog altijd voorjaarsachtig te gaan worden met 15 graden en flink wat zon.”