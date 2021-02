Zo gaat de nieuwe Peter Petersenschool in Haren eruit zien

nieuws

Impressie: KAW Architecten

Het voorlopige ontwerp voor de Peter Petersenschool is klaar. De uitbreiding betreft een viertal lokalen en een nieuwe speelzaal rond een groot centraal leerplein.

De bouw van de Peter Petersenschool kan, als alles volgens plan verloopt, in de tweede helft van 2021 beginnen. De kleuters gaan tijdens de verbouwing naar het oude Zernike gebouw. De schoolkinderen van de Brinkschool die nu het Zernike gebouw gebruiken, zullen tijdens de sloop en nieuwbouw worden ondergebracht in het voormalige schoolgebouw van obs De Linde aan de Hertenlaan in Haren.

Onderwijswethouder Carine Bloemhoff zegt blij te zijn met het ontwerp: “Dit zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten. Zo ook op de Peter Petersen en Brinkschool. Beide gaan vast erg genieten van hun nieuwe onderkomen.”

De verwachting is dat voor de Brinkschool in maart de architectenselectie wordt afgerond.