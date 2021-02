Zilveren Camera gaat naar Kees van de Veen uit Haren voor fotoserie over coronapatiënt

nieuws

De Zilveren Camera 2020 is gewonnen door fotograaf Kees van de Veen uit Haren. Dat heeft de vakjury van de prijs voor fotojournalistiek donderdagavond bekend gemaakt. Van De Veen won de prijs voor zijn fotoserie over de opname van coronapatiënt Piet Franssen uit Tegelen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

“Hier ging het afgelopen jaar om: te vroeg afscheid nemen van geliefden. Fotograaf Kees van de Veen heeft dit integer en intiem gefotografeerd”, zo schrijft de jury in haar rapport. “Een mooie, veel omvattende serie waarvan de beelden over jaren nog op ons netvlies staan.” Op 16 april, nadat dochter Monique en zoon Martin afscheid konden nemen op de IC, stierf Piet Franssen, op 73-jarige leeftijd.

Van De Veen was de afgelopen jaren al meerdere keren genomineerd voor de prijs, maar won hem nog niet. Twaalf jaar geleden was Van De Veen wel al de winnaar van de Canonprijs voor Jong Talent. Van De Veen is freelance fotograaf voor onder andere NRC Handelsblad, Trouw, De Morgen, National Geographic Magazine, Vluchtelingenwerk, Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen. Naast de Zilveren Camera werd het werk van Van De Veen al bekroond met de European Newspaper Award en door World Press Photo.

