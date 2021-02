Ziekenhuizen voeren weer meer reguliere operaties uit

nieuws

De twee ziekenhuizen in de stad kunnen sinds kort weer een groot deel van hun reguliere operaties uitvoeren. In zowel het UMCG als het Martini Ziekenhuis is het aantal coronapatiënten afgenomen. De meeste operatiekamers zijn weer open.

Het sluiten van de operatiekamers was nodig omdat veel medewerkers nodig waren op de intensive care, bij de behandeling van coronapatiënten. Bovendien zijn meer verpleegkundigen zowel op de operatiekamer als in de ic inzetbaar.

Dit betekent dat de wachtlijsten kunnen worden verkort. Mensen bij wie een operatie eerder werd uitgeteld, krijgen nu voorrang. Bovendien wordt er ook op zaterdag geopereerd. Toch zijn de ziekenhuizen op hun hoede. Als veel mensen de Britse corona-variant oplopen, moeten er toch weer operatiekamers sluiten.