Zeven en vijf jaar cel geëist tegen verdachten woningoverval Groningerweg

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Tegen twee verdachten van een gewelddadige woningoverval in april 2019 heeft het Openbaar Ministerie zeven en vijf jaar cel geëist. De woningoverval vond plaats aan de Groningerweg. Dat meldt RTV Noord.

In de middag van 13 april 2019 kregen de hulpdiensten een 112-melding van de bewoonster van de woning. Bij aankomst van de hulpverleners bleek de 78-jarige vrouw zwaar mishandeld te zijn. Naar alle waarschijnlijkheid vond de mishandeling in de nacht van 12 op 13 april plaats. Aanvankelijk tastte de politie in het duister naar de toedracht. Ook aandacht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht leverde eerst niets op. Op een gegeven moment kwam er echter een anonieme brief binnen waarin aangegeven werd dat er in de nacht een grijze BMW bij de woning was gezien. De wagen zou een kenteken uit Letland gehad hebben.

In de zomer van 2020 konden er vier verdachten aangehouden worden, allen komen uit Letland. Dna-sporen linken de verdachten aan de woning aan de Groningerweg. Tegen twee mannen, 41 en 58 jaar oud) is nu zeven en vijf jaar cel geëist. De zaken tegen de twee andere verdachten zijn vanwege ziekte uitgesteld. De rechter doet over veertien dagen uitspraak.