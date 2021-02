Zeeschip heeft niet veel ruimte over bij bruggen in en rond Stad

nieuws

Foto: Joey Lameris (112Groningen)

Een nieuw zeeschip, de Arklow Arrow, is vanochtend vertrokken scheepswerf Ferus Smit in Foxhol. Drie uur na vertrek moest het gevaarte enkele bruggen in de Stad passeren en had daarbij niet veel ruimte over.

De Arklow Arrow, een schip voor bulkgoederen, is 120 meter lang en vijftien meter breed. Met deze omvang had het schip bij de Sontbrug maar een centimeter of vijftien over aan weerszijden.

Inmiddels is het vaartuig de Stad gepasseerd en is het onderweg door het Damsterdiep en het Eemskanaal naar de open Waddenzee bij Delfzijl.