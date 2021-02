sport

Foto Andor Heij

In de loop van zaterdag wordt er meer duidelijkheid gegeven door de KNVB of de eredivisiewedstrijden door gaan. Daaronder is FC Groningen – Feyenoord.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag wordt een overgang naar zwaar winters weer verwacht met veel sneeuw en kou.

Daarom zijn de drie wedstrijden die zaterdag in de avond gepland stonden al verplaatst naar de middag.