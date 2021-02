Zaalvoetbalster Vesna Veltrop volgt Arte Brueren naar Italië

nieuws

Drs. Vijfje speelster Vesna Veltrop gaat zaalvoetballen in Italië. Ze gaat spelen in de Serie A2 poule D bij Molfetta. Veltrop is de tweede speelster van Vijfje die naar Italië trekt. Aan het begin van deze maand ging Arte Brueren al naar Zuid-Europa.

Veltrop wordt concurrent van Brueren om het kampioenschap in de Serie A2. Brueren is met haar club Bitonto op dit moment koploper van de serie A2. Molfetta is op dit moment de nummer twee. De twee spelen dit seizoen niet meer tegen elkaar. De twee maken de stap omdat er in de Eredivisie op dit moment niet gespeeld kan worden door de coronacrisis.

Drs. Vijfje profiteert ook

Trainster van Drs. Vijfje, Teuny Bosma, is blij dat haar speelsters naar het buitenland trekken. “Het is goed voor hun ontwikkeling als speelster, maar ook zeker als persoon. Als club profiteren wij hier ook van want ze komen met een bak aan ervaring terug.”

Bosma is niet bang om de twee speelsters kwijt te raken. “Zekerheid heb je nooit in het leven, maar ik verwacht dat ze er bij de start van het nieuwe seizoen beide weer bij zijn. Mochten ze wel in Italië blijven dan gun ik ze dat van harte. Ze zijn daar ook een paar stappen verder qua ontwikkeling dan hier.”