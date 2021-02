Zaalvoetbalster Arte Brueren definitief naar Italië en wint meteen fors

sport

Foto: OOGTV. Arte Brueren

De Groningse zaalvoetbalster en international Arte Brueren heeft een contract getekend bij het Italiaanse Bitonto dat in de serie B uitkomt. Brueren was vorige week op proef bij die club en dat beviel van beide kanten goed.

Brueren, speelster van Drs. Vijfje, kon het avontuur aan gaan omdat de competitie in Nederland vanwege corona stil ligt. “Ik heb zelfs al mijn eerste wedstrijd gespeeld. We hebben met 8-0 gewonnen en ik heb een goal en een paar assists meegepikt. Het was niet spannend, maar wel mooi om er in te komen”, aldus Brueren.

Ze moest wel even wennen aan de speelstijl: “Het is een heel ander soort voetbal dan in Nederland. Super opportunistisch, hoog tempo en maar aanvallen, aanvallen en aanvallen. In Nederland wordt beduidend behoudender gespeeld”.

Bitonto is koploper in de serie B en maakt kans op promotie naar de serie A. Dat lijkt een mooie uitdaging voor Brueren, maar een terugkeer naar Drs. Vijfje om daarmee Nederlands kampioen te worden, spreekt haar ook nog steeds aan.

“Ik weet het nog niet. De competitie loopt tot mei en dan gaat het Nederlandse team ook in voorbereiding. Er komt dus nog het nodige op me af”.

Bitonto ligt in Zuid Italië op een paar kilometer van de Adriatische zee. “Ik hoorde dat er bij jullie sneeuw ligt. Hier is het zonnig, met een strakblauwe hemel en het is 16 graden, maar echt genieten kan ik er niet van, want ik zit hier binnen achter mijn laptop en ben gewoon aan het werk”.

