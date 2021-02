Winterregeling voor daklozen vanaf zaterdag van kracht

nieuws

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

In verband met de koude gevoelstemperaturen die vanaf zaterdag worden verwacht, geldt in de nachtopvanglocaties in de provincie Groningen vanaf deze dag het winterprotocol.

Dat betekent dat gemeenten, politie en hulpverleningsinstellingen de dak- en thuislozen in de provincie actief gaan benaderen om binnen te gaan slapen. De opvang is voor de gehele provincie in de stad Groningen geregeld. Er zijn de komende dagen meer plekken beschikbaar in de nachtopvang.

Mensen kunnen ‘buitenslapers’ tijdens kantooruren melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg, via 050 – 587 58 85 of bij GGD Groningen via 050 – 367 4000. Buiten kantooruren kan dit bij Het Kopland en het Informatiepunt Onderdak, via 0800 0200 141 of bij de politie via 0900 8844.