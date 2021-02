Winter zit deel werkzaamheden zuidelijke ringweg in de weg

nieuws

Een deel van de geplande werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg kunnen door het winterweer momenteel niet uitgevoerd worden. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden dinsdag.

Het gaat met name om werkzaamheden waarbij er machines gebruikt worden die met water werken. Ook het storten van beton is door de lage temperaturen moeilijk. Daarom kan het geplande betonstorten niet op alle plekken doorgaan. Op andere bouwlocaties kan echter wel doorgewerkt worden. Zo kan de sloop van het viaduct over de Paterswoldseweg gewoon doorgaan

Ook kan er gewoon gebouwd worden aan het spoordek dat momenteel verrijst aan de Verlengde Meeuwerderweg. Afgelopen weekend werden door Herepoort nog zeilen over de wapening van dit spoordek gelegd om daarmee te voorkomen dat men problemen kreeg met de sneeuw. Inmiddels zijn die bouwwerkzaamheden hervat. Komend voorjaar moet het spoordek op zijn plaats worden gelegd.

