Winkels mogelijk vanaf 8 februari weer open om bestellingen af te halen

nieuws

De niet-essentiële winkels mogen per 8 februari mogelijk weer open voor mensen die hun telefonische of online bestelling willen afhalen in de winkel. Dat laten ingewijden maandagochtend weten aan De Telegraaf.

Net als de mogelijke heropening van het basisonderwijs en het opheffen van de avondklok is deze beperkte heropening van de detailhandel onderdeel van de ‘exit-strategie’ uit de coronacrisis.

Als deze heropening niet zorgt voor een piek in het aantal besmettingen, zouden de middelbare scholen weer open moeten. Wanneer ook dit goed gaat, kunnen mensen met een contactberoep (kappers, schoonheidsspecialisten e.d.) weer aan het werk.