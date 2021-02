Winkeliers eisen heropening bij rechter

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Winkeliers willen dat hun winkels weer open kunnen. Branchevereniging INretail stapt naar de rechter om de heropening mogelijk te maken. Daarover bericht de NOS.

“Het is economisch onverantwoord nog langer te wachten”, schrijven de winkeliers. “De sluiting was een extra verzwarende maatregel bij het scenario ‘zeer ernstig’ en is nu disproportioneel.” INretail zegt dat het kabinet op grond van de eigen routekaart geen reden meer heeft om de winkels gesloten te houden. “De retail heeft sinds de uitbraak van het coronavirus vorig jaar maart tot aan de verplichte winkelsluiting in december bewezen de winkelopenstelling veilig te kunnen organiseren.”

Door de lockdown zijn niet-essentiële winkels sinds half december gesloten. Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid is de situatie in 23 van de 25 regio’s op dit moment ‘zeer ernstig’. Bij dat niveau is het sluiten van niet-essentiële winkels één van de opties.