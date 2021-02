WIJ Groningen: “Vier locaties ondanks code oranje open”

nieuws

Ondanks dat er maandag een code oranje geldt blijven vier locaties van WIJ Groningen geopend. Dat laat een woordvoerder zondagavond weten.

Het gaat om de locaties WIJ Schilderswijk/Centrum in de Oude School, WIJ Beijum in het Heerdenhoes, de locatie Corpus den Hoorn en Vinkhuizen in ’t Vinkhuys. “Al deze locaties zijn op afspraak open. De overige locaties zijn in verband met corona nog niet toegankelijk voor bewoners”, zegt bestuurder Mirjam Kuin. “Dat de vier locaties open gaan vindt WIJ belangrijk om daarmee inwoners de mogelijkheid te bieden om op afspraak langs te komen. Ongeacht de weersomstandigheden. Uiteraard gaan wij ervan uit dat inwoners niet met de auto komen, want dit wordt vanwege code oranje dringend afgeraden.”

Mochten inwoners vanwege de weersomstandigheden niet langs kunnen komen dan kunnen zij vanaf maandagochtend direct contact opnemen met de betreffende locatie om de afspraak te verzetten.