WIJ Groningen ondersteunt #nogffvolhouden en steekt jongeren hart onder de riem

nieuws

Door de campagne #nogffvolhouden te ondersteunen probeert WIJ Groningen de Groningse jongeren een hart onder de riem te steken. Door de coronatijd hebben jongeren het moeilijk.

Jeugdwerkers merken dat veel jongeren op een breekpunt zitten. Ze zitten lang thuis, zijn niet op school en hebben geen werk. “We stimuleren jongeren om hun gevoelens te delen. Maar ook om zich aan de coronaregels te blijven houden. Zeker als jij of een vriend of vriendin zelf in thuisquarantaine moet. We hopen allemaal dat we snel bevrijd zijn van dit virus. En dat we in de zomer weer een stukje vrijer kunnen leven. #nogffvolhouden dus”, aldus WIJ Groningen.

Jongeren worden door de jeugdwerkers opgeroepen om hun gedachten in een filmpje met anderen te delen. Hoe beleef je de coronatijd? Hoe is het om in quarantaine te moeten zitten? De filmpjes kunnen geplaatst worden op Instagram, tag bjong en vermeld de hashtag #nogffvolhouden. Filmpjes die ingezonden worden maken kans op mooie prijzen waaronder een Playstation 5 en koopbonnen ter waarde van 100 euro.