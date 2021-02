WIJ Groningen blijft toch hele dag dicht vanwege code rood

nieuws

Foto Wouter Holsappel. ijzel,glad,winter,sneeuw

De locaties van WIJ Groningen blijven de hele dag dicht vanwege de extreme gladheid. Het KNMI heeft daarvoor code rood afgekondigd. WIJ Groningen wilde maandagmiddag de deuren open, maar ziet daar nu vanaf.

“Het is onverantwoord om onder deze aanhoudende weersomstandigheden onze inwoners en medewerkers naar de locaties te laten gaan”, zegt bestuurder Mirjam Kuin. “Uit alle voorzorg blijven onze locaties de gehele dag gesloten. We hadden de hoop om in de middag open te kunnen, maar dat is helaas niet het geval”.

WIJ Groningen is wel telefonisch en via de mail bereikbaar. Met mensen die een afspraak hadden wordt een nieuwe gemaakt.