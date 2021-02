Wetenschappers: “Coronavirus zal niet meer weggaan, we moeten er mee leren leven”

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Het coronavirus zal niet meer weggaan. Dat zeggen betrokken wetenschappers tegen de NOS. De wetenschappers zeggen dat de ziekte endemisch wordt, we zullen er mee moeten leren leven.

Zaterdag is het precies een jaar geleden dat het coronavirus werd vastgesteld bij een Nederlandse patiënt. Wetenschappers zeggen dat het niet reëel is dat het virus ons land weer gaat verlaten. “Het virus zal wereldwijd blijven circuleren en dus terugkomen”, zegt microbioloog Marc Bonten tegen de NOS. Viroloog Ann Vossen meldt dat er zeer waarschijnlijk geen steriele immuniteit zal worden gevormd: “Zowel niet na doorgemaakte infectie als na vaccinatie, dus het virus zal blijven circuleren van mens op mens.” De wetenschappers stellen dat er elk jaar 180.000 nieuwe vatbare mensen bij komen; het aantal kinderen dat jaarlijks in Nederland geboren wordt.

Elk jaar, of om de paar jaar, een opvlamming van het virus

Men stelt dat Covid-19 een endemische ziekte gaat worden. “Dat het virus endemisch wordt betekent dat iedereen er mee in aanraking komt en gedeeltelijke afweer zal kunnen opbouwen. Daardoor nemen de effecten mogelijk af in ernst en zal het richting een normaal luchtwegvirus gaan”, vertelt microbioloog Paul Savelkoul. Epidemioloog Alma Tostmann: “De mate waarin we er last van hebben, zal anders zijn als een groot deel van de bevolking immuun is. Afhankelijk van hoelang de immuniteit aanhoudt, zullen we elk jaar of om de paar jaar mogelijk een opvlamming krijgen.”

“Er zullen altijd mensen zijn die het coronavirus krijgen”

Microbioloog Alex Friedrich van het UMCG denkt dat er altijd mensen zijn die het coronavirus krijgen. “Vooral mensen met een verlaagde weerstand, als secundaire ziekte. Een kankerpatiënt die ook corona krijgt of een hartinfarct door Sars-CoV-2. En soms een uitbraak, vooral in instellingen met groepen heel vatbare mensen.” Experts stellen dat het coronavirus in gedrag zal gaan lijken op het griepvirus, waarbij het de vraag is of het seizoensgebonden zal zijn (epidemisch) of het alle seizoenen rond gaat (endemisch).

Vaccineren

De komende maanden zal iedereen in Nederland de mogelijkheid krijgen om een vaccinatie toegediend te krijgen. Over hoe dit in de toekomst moet gaan bestaat onduidelijkheid. Viroloog Menno de Jong denkt dat het het beste is om ieder jaar de risicogroepen te vaccineren, tenzij blijkt dat de endemische circulatie niet wezenlijk verschilt van de andere seizoensgebonden coronavirussen. Vaccinoloog Anke Huckriede van het UMCG zegt dat er nog veel vraagtekens zijn. Bijvoorbeeld hoe lang de vaccins werken tegen het virus.

