Weerswaarschuwing ‘code geel’ geldt in Groningen vanaf zaterdagnacht

Foto: Erick Bakker

Het KNMI heeft voor verschillende regio’s in Nederland de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven.

Voor het grootste deel van het land gaat deze waarschuwing op zaterdagavond in, maar voor Groningen geldt de waarschuwing pas om 00.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Weggebruikers moeten tot zeker 07.00 uur zondagochtend rekening houden met gladheid door sneeuwval.

Zaterdagavond gaat het van het zuiden uit sneeuwen, in het zuidoosten is ook ijzel mogelijk. De sneeuwval zal zich in de nacht naar zondag noordwaarts uitbreiden. op veel plaatsen kan tot en met zondagavond 10 tot 20 centimeter vallen. In het noorden valt wat minder sneeuw, maar daar kan de harde wind voor een sneeuwjacht zorgen.