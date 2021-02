Weerman waarschuwt: ‘IJskwaliteit op meren in gemeente dramatisch, ga er niet op’

nieuws

Foto: Rutger Loer

De ijskwaliteit van de grote wateren in de gemeente Groningen, zoals het Zuidlaarder- en het Paterswoldsemeer, is over het algemeen dramatisch. Volgens weerman Johan Kamphuis gaat daar ook de komende nachten weinig verbetering in komen.

Vanwege de harde wind was er de hoop dat de meren in de afgelopen dagen niet zouden dichtvriezen tijdens sneeuwval, maar dat is op veel plaatsen wel gebeurd. “Invallende vorst in combinatie met sneeuw is doorgaans funest voor een goede en betrouwbare ijsvloer”, vertelt Kamphuis. “Sneeuw heeft een isolerende werking door de lucht die erin zit. In sommige gevallen kan de ijsdikte zelfs afnemen. Het ijs dat daardoor ontstaan is van erbarmelijke kwaliteit. Een enorme gemiste kans.”

De komende nachten gaat het alleen maar meer vriezen en daardoor wordt het ijs niet per sé beter, vertelt Kamphuis: “Ziet ijs er uit als sneeuwijs, ga er dan niet op. Een nat pak is nog de minste schade die u kunt oplopen!”