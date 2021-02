Weekendweer: Rustig , droog en vrij zonnig

nieuws

Foto: Johan Bosklopper

Het is de komende dagen vrij zonnig en droog en er staat weinig wind. In de nacht naar zaterdag is er kans op mist.

Het KNMI heeft daar code geel voor afgegeven. In de loop van zaterdagochtend verdwijnt de mist en krijgt de zon de ruimte. Het wordt zo’n 11 graden.

In de nacht naar zondag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag loopt de temperatuur op naar ongeveer 8 graden. Het is droog en rij zonnig.

De dagen daarna verlopen ook droog met zonnige perioden. Overdag wordt het rond de 10 graden, in de nacht ligt het kwik net boven nul.