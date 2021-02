Weekendweer: IJskoude nachten, overdag volop zon. Daarna richting lente

nieuws

Foto: Mark Bokhove

Groningers kunnen de komende twee dagen nog volop genieten het winterweer. Daarna lijkt het afgelopen met de winter.

In de nachten is het ijskoud en zowel in de nacht naar zaterdag als zondag gaat het streng vriezen. Tussen de -10 en -15. Zaterdag wordt het maximaal twee graden onder nul en zondag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Maar er is volop zon, zodat het buiten aangenaam aanvoelt. Ideaal weer om de schaatsen onder te binden of andere winterpret te beleven.

Maandag wordt een overgangsdag naar zachter weer. Dat gaat met neerslag en omdat het kwik nauwelijks boven nul komt wordt dat waarschijnlijk sneeuw.

De temperaturen lopen daarna verder op en het is niet uitgesloten dat volgend weekend de dubbele cijfers bereikt worden. Met wat zon er bij kan het dan al meteen lenteachtig worden.