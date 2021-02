Wapening toekomstig spoordek afgeschermd met zeilen vanwege sneeuwval

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Combinatie Herepoort heeft zaterdag aan het eind van de middag de wapening van het toekomstige spoordek ten behoeve van de nieuwe ringweg met zeilen afgedekt vanwege de sneeuwval.

Ter hoogte van De Frontier, bij de Verlengde Meeuwerderweg, is Herepoort in november vorig jaar begonnen met de voorbouw van het betonnen spoordek. De bedoeling is dat het dek komend jaar voorjaar op zijn plek onder het spoor wordt gereden, op de al aangebracht fundering van damwandplanken. Momenteel is men bezig met het aanbrengen van de bekisting, het vlechtwerk en het storten van het beton voor het spoordek.

Om er voor te zorgen dat er geen sneeuw in de wapening terecht kan komen hebben medewerkers het geheel zaterdag afgedekt met zeilen.