VVD: “Geweldig dat provincie vol inzet op toeristische en recreatieve sector”

Foto: Erick Bakker

De fractie van de VVD in de Provinciale Staten is blij met het nieuwe toerisme- en recreatiebeleid van de provincie. Over het beleid werd woensdag gedebatteerd.

“Onze provincie heeft een enorm potentieel in onze toeristische en recreatieve sector”, zegt VVD-statenlid Madà Miesen. “Het is goed om te zien dat de provincie daar nu vol op wil inzetten. Juist in deze zware tijden is het van belang om deze sector op de kaart te zetten en in te zetten op de Groninger ondernemers.”

Recreatievaart

In het beleid is er extra aandacht voor de vaarreactie. Miesen laat weten daar blij mee te zijn. “Er zijn ruim 2,6 miljoen watersporters in Nederland. Ook hebben we meer dan een half miljoen plezierboten in Nederland. Dat biedt enorme kansen voor de Groninger ondernemers op en rond het water. Het is mooi dat het College die kansen nu volop wil pakken.”

“Neuzen dezelfde kant op”

De afgelopen jaren liep de recreatieve sector in Groningen tegen grenzen aan. Zo werd er bijvoorbeeld bij het beheren van bruggen onvoldoende rekening gehouden met fietsers en vaartuigen, mede omdat deze verantwoordelijkheid bij veel partijen verspreid lag. “Juist daarom zijn we blij dat het College nu een centrale rol wil vervullen en meer regie gaat pakken, om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen”, aldus Miesen.