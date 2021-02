Vrouw van Youtuber Tom Zwitser mag doorwerken in huisartsenpraktijk

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De voorzieningsrechter in Groningen heeft woensdag beslist dat een huisarts, naar verluidt de echtgenote van de Groningse uitgever en vlogger Tom Zwitser, de toegang tot de huisartsen-maatschap waar ze werkt niet mag worden ontzegd omwille van de uitspraken van haar echtgenoot.

Haar praktijkgenoot had haar uitgesloten van de praktijk, onder meer vanwege door haar echtgenoot publiekelijk gedane uitlatingen over de coronacrisis. Ook had haar praktijk gevorderd dat de huisarts geen contact meer mag opnemen met personeel van de huisartsenpraktijk. De praktijkgenoot kon er, naar eigen zeggen, niet langer op kon vertrouwen dat zij als huisarts de geldende medische standaarden hanteerde.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat niet gebleken is dat de huisarts zich niet aan de geldende medische standaarden houdt. De ontstane onrust kan geen grond opleveren om haar de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zo stelt de rechter. Volgens de rechtbank is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het handelen van de huisarts heeft geleid tot een onwerkbare situatie.

Onrust in de praktijk

De uitlatingen van Zwitser op het Youtube-kanaal van uitgeverij Blue Tiger Media veroorzaakten volgens haar collega-huisarts onrust in de praktijk. De inhoud daarvan (die onder andere stelt dat overheid uit is op 200.000 corona-doden) stond volgens haar collega haaks op het landelijk afgesproken beleid en is uiterst denigrerend voor eenieder die de crisis aan het bestrijden is.

Zwitser’s echtgenote stelt echter dat zij niet verantwoordelijk is voor de uitlatingen van haar echtgenoot ‘als filosoof journalist’: “Het is zijn mening, ik ga dat niet beteugelen om mijn situatie op het werk. Mijn situatie is mijn situatie, mijn echtgenoot heeft daar nul rol in.” De praktijkgenoot stelt dat de huisarts zich niet heeft gedistantieerd van de uitlatingen van haar echtgenoot en onder meer actief zou meedoen aan de gesprekken van haar echtgenoot met gelijkgestemden.