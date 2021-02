Vrijwel gehele selectie blijft Oranje Nassau trouw

sport

Foto Andor Heij: Oranje Nassau viert de openingstreffer.

Eersteklasser Oranje Nassau heeft vrijwel de gehele huidige selectie nog een jaar aan zich weten te binden.

Alleen Josha Ottens vertrekt bij ON. De linksback gaat naar hoofdklasser Buitenpost. Ottens wil het een stap hoger proberen.

Nieuw is Caram Carneira Alves. De 20-jarige Spanjaard komt in Groningen studeren. Hij speelde voor een collegeteam in Amerika en in de jeugd bij Werder Bremen. Hij kan zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten.

ON heeft daarmee de selectie zo goed als rond.