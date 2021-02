Vragen van PvdA in Tweede Kamer over lange wachttijden GGZ in Groningen

nieuws

Foto: flickr.com/photos/-jvl-/

De Partij van de Arbeid heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld over de lange wachttijden bij de GGZ in Groningen. Volgens de partij zijn de wachttijden zo lang dat de norm van veertien weken overschreden wordt.

De vragen zijn gesteld door Kamerleden Henk Nijboer en Attje Kuiken en zijn gericht aan staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid. Zo vraagt de partij zich af of het klopt dat Groningen de regio is met de één na langste wachtlijst en waarbij de norm van veertien weken voor het krijgen van hulp ruimschoots overschreden wordt. Daarnaast wil het van Blokhuis weten of het klopt dat het krijgen van hulp bij sommige complexe diagnoses soms langer dan een jaar kan duren.

Het probleem met wachtlijsten binnen de GGZ speelt al langer. Om de problemen op te lossen werd er vorig jaar in acht probleemregio’s een zogeheten ‘versneller’ ingezet. Nijboer en Kuiken willen weten welke resultaten met deze versneller geboekt zijn. Daarnaast vragen de Kamerleden zich af of de staatssecretaris de zorgen deelt over de zware mentale en economische schade waar gedupeerden van de aardbevingsschade in Groningen mee te maken hebben. De antwoorden op de vragen van de PvdA volgen binnen drie weken.