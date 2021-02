Vorstperiode heeft grote impact op aantal ijsvogels 

nieuws

Foto: Ryan Cheng from Hong Kong - 20080809_0100, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6994722

De winterse dagen hebben de week daarna geleid tot veel minder waarnemingen van de ijsvogel in Groningen. Twee kaartjes laten dat duidelijk zien (onder).



De ijsvogel gedijt niet bij koude winters. Als bijna overal ijs ligt gaan veel ijsvogels dood omdat ze geen vissen meer kunnen vangen.

Het verschil tussen de waarnemingen van een week in januari en de afgelopen februariweek in Groningen is aanzienlijk. ‘Zo te zien heeft de vorstperiode grote impact gehad!’, concludeert Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap.

Links de waarnemingen van ijsvogels in provincie Groningen van 14-20 januari, rechts van 14-20 februari. Zo te zien heeft de vorstperiode grote impact gehad! pic.twitter.com/aVPyMnCNm2 — marco glastra (@marcoglastra) February 20, 2021

De ijsvogel die niet tegen ijs kan dankt volgens Wikipedia zijn naam of aan een verbastering van de Germaanse naam Eisenvogel, wat ‘ijzervogel’ betekent, vanwege de metaalachtige glans van de veren. Of omdat de ijsvogel zich ’s winters laat zien bij het ijs om uit een wak vissen te vangen.