“Vorst gaat komende week verscherpen, temperaturen richting -20 graden mogelijk”

Foto: ingezonden / OOG Tv

De verwachting is dat de vorst de komende week gaat verscherpen waarbij er in het land bij bepaalde condities temperaturen van richting de -20 graden mogelijk zijn. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Zondagavond hebben we nog te maken met langdurige lichte tot matige sneeuwval”, vertelt Kamphuis. “Pas in de loop van de nacht gaat het droog worden. In de nacht van zondag op maandag gaat het 6 tot 7 graden vriezen. Ondertussen blijft de oost tot noordoosten wind krachtig, windkracht 5, soms 6.”

“Dinsdag wordt het met het zonnetje een vriendelijke dag”

“Maandag is het bewolkt en overwegend of helemaal droog. De maximumtemperatuur komt op -3 of -4 graden te liggen. De wind komt uit het oosten tot noordoosten en is matig of vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar dinsdag gaat het bij een afnemende wind matig tot streng vriezen waarbij temperaturen van -8 tot -11 graden mogelijk zijn. Dinsdag gaat de zon zich laten zien en is er weinig wind. Het wordt een vriendelijke dag waarbij het in de middag 3 of 4 graden blijft vriezen. In de nacht naar woensdag opnieuw matige tot strenge vorst, -9 tot -12 graden.”

Heb je al enig idee wat er daarna gaat gebeuren?

“Ergens denk je, zou het nog kouder kunnen? Ik verwacht van wel. In de tweede weekhelft zullen de nachten alleen maar kouder uitvallen. Van woensdag op donderdag gaat het 12 tot 14 graden vriezen. Van donderdag op vrijdag wordt het -13 tot -16 graden. Er is dan dus kans op zeer strenge vorst. Het is zelfs niet uit te sluiten dat het in de nacht naar zaterdag nog kouder wordt. Ergens in het land zullen we ook richting de -20 graden gaan.”

Temperaturen van -20 graden. Ik denk dat je dan wel afhankelijk bent van bepaalde condities?

“Ja, het hangt vooral af van de wind. Als die wat gaat toenemen in de nacht dan neemt de kans op hele lage minima snel af. Maar hoe je het ook went of keert, er staat ons een zeer koude week te wachten waarbij het ook overdag de hele dag blijft vriezen. Ook komend weekend blijven we diep in de winter en gaat dit waarschijnlijk richting een grote winterperiode.”