Vorig jaar veertig procent minder huwelijksceremonies: ‘En het is nog steeds stil’

Trouwambtenaar Janny Schijf - Foto: DrBos Fotografie

‘Jan, doe wilst met Grietje trauwen. Wilst doe dat hier, veur de ambtenoar van de burgerlijke staand en van luu hier bie mekander, beloven?’ Trouwambtenaar Berend de Boer doet even voor hoe zijn huwelijksvoltrekking in het Gronings klinkt. Of beter gezegd: klonk.

De Boer trouwt namelijk alleen nog ‘sporadisch’. En hij is niet de enige. Met ruim veertig procent nam het aantal trouwceremonies in onze gemeente het afgelopen jaar af, ten opzichte van 2019. Ook de geplande aanvragen voor 2021 komen maar mondjesmaat binnen. Dat blijkt uit cijfers die OOG heeft opgevraagd bij de gemeente en uit gesprekken met tien Groningse trouwambtenaren.



Corona lijkt de boosdoener. Het virus heeft inmiddels een ware huwelijkuitstellingstrend veroorzaakt. ‘Sinds er corona is, heb ik bruidsparen al voor de tweede, derde, soms vierde keer verplaatst. Ik was er toevallig net mee bezig, ik heb net weer een afmelding gehad,’ vertelt trouwambtenaar Sylvia Drenth. Collega Janny Schijf vult aan: ‘Dat zijn mensen die absoluut een grote partij willen geven. En dat zit er nu gewoon niet in.’

Trouwambtenaar Henk Boomker voorziet derhalve ‘een hoos aan huwelijken’ wanneer het virus ons land weer heeft verlaten.

Voor dit jaar heb ik één aanvraag ontvangen en die is ook alweer doorgeschoven. Henk Boomker, trouwambtenaar

Al laat die hoos duidelijk nog even op zich wachten. Bij de tien trouwambtenaren die wij hebben gesproken, staan nu gemiddeld 3,3 huwelijken per persoon op de kalender. Boomker: ‘Normaal gesproken is iedereen in januari en februari aan het plannen en zou ik nu een stuk of zes, zeven huwelijken hebben staan. Tot nu toe heb ik voor dit jaar één aanvraag ontvangen en die is ook alweer doorgeschoven.’ Collega Ben Bolt voegt toe: ‘Op dit moment is het gewoon heel erg stil.’

Met liefst 20 aanvragen staat Sylvia Drenth eenzaam aan de top, ‘maar ik durf te wedden dat de helft daarvan niet doorgaat,’ zegt zij sceptisch.

Partij levendschaak

Die terughoudendheid van liefdeskoppels is voorstelbaar. Met een maximum van 30 aanwezigen en een onderlinge afstand van 1,5 meter, geeft een trouwzaal in coronatijd het gevoel van een partij levendschaak, meent huwelijksvoltrekker Berend De Boer. ‘Hier staat wat en daar zit wat.’

Beamend vult collega Janny Schijf hem aan. ‘Als je met z’n allen gezellig dicht bij elkaar zit… Je kijkt elkaar aan, je stoot elkaar aan. Je deelt dan meer emotie.’

Daarbij stuit je in de huidige lockdown op gesloten bruidswinkels en juweliers. Voorafgaand aan een trouwceremonie geen make-upje van de visagist, nadien geen feestelijkheid met hapje en drankje. Een trouwfeest tot in de late uurtjes is vanzelfsprekend helemaal uitgesloten.

Morgen meer

Toch zijn er zat mensen, zo blijkt uit de cijfers, die de afgelopen periode wel getrouwd zijn. Wie wil ‘de mooiste dag van het leven’ nou onder deze omstandigheden laten plaatsvinden? En is het überhaupt mogelijk om er met al die maatregelen iets van te maken? Dat lees je zondag.