‘Voorzichtig worden de eerste schreden op het ijs gezet’ (foto’s)

Foto: Hugo ter Horst

In de stad werden woensdag op verschillende plekken de ijzers ondergebonden. De verwachting is dat de komende dagen op steeds meer plekken geschaatst kan worden.

Op de Gorechtvijver maakte men bijvoorbeeld de eerste rondjes. Maar ook op het Van Brakelplein werd er geschaatst. “Ook in de Oosterparkwijk is men op het ijs te vinden”, laat Denise Jans weten. “Alleen niet op schaatsen maar voetbalt men hier op het ijs.” En ook bij de Tasmantoren zijn kinderen en volwassenen op het ijs te vinden. “Als je de foto’s ziet dan lijkt het net alsof het ijs breekt, maar het is ontzettend betrouwbaar”, weet Martin Nuver van 112groningen.nl te vertellen.

In de gemeente Groningen ging woensdag ook de eerste ijsbaan open. De baan van Garmerwolde had de primeur.

Schaatsen bij de Tasmantoren:

Yes, het kan echt. Schaatsen op een paar cm sneeuwijs. Van Brakelplein Groningen #livingontheedge pic.twitter.com/xwNFlz4aES — Henk van Heuveln (@HenkvanHeuveln) February 10, 2021

