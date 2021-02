nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ook het voortgezet onderwijs moet meer ruimte krijgen. Dat zegt de VO-Raad maandagavond. Zij noemen de huidige situatie onwenselijk en onverantwoord.

Middelbare scholen zijn net als de basisscholen sinds halverwege december gesloten. Verschil is dat basisscholen zondag te horen kregen dat ze vanaf volgende week maandag weer open mogen. Dit groene licht is er echter nog niet voor het voortgezet onderwijs. De VO-Raad wil dat middelbare scholieren vanaf volgende week weer minstens één dag per week naar school kunnen. Volgens de raad is hier ook ruimte voor in het recente advies van het Outbreak Management Team, het OMT.

Het kabinet wil pas groen licht geven nadat er eerst aanvullende informatie is bestudeerd over de verspreiding van het coronavirus onder oudere leerlingen. De VO-Raad denkt dat door onderling afstand houden en het invoeren van een buddy-systeem het mogelijk is dat iedere leerling minimaal één keer per week naar school kan. Met een buddy-systeem werken leerlingen in vaste koppels.