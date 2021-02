Voetbalcompetities senioren categorie A worden niet hervat

nieuws

Foto Andor Heij. Alcides - Be Quick 1887

De seniorencompetities veldvoetbal in de categorie A worden niet hervat. Dat meldt de KNVB. Het besluit is een gevolg van de maatregelen die het kabinet dinsdag heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus.

Het betekent dat de competities voor de eerste elftallen van de Tweede Divisie tot en met Vijfde Klasse niet worden hervat. Voor de jeugd- en zaalcompetities in de categorie A blijven de opties openstaan.

Doordat de competities in de categorie A senioren niet kunnen worden hervat, zal er geen promotie en degradatie plaatsvinden. De indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020/’21.

De KNVB hanteerde voor deze competities een uiterste startdatum van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kon worden van vier tot vijf weken. Trainen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Doordat de maatregelen van het kabinet zijn verlengd tot en met 16 maart, vervalt de optie om deze competities te hervatten en de eerste seizoenshelft uit te spelen.

Voor deze teams organiseert de voetbalbond de KNVB Regio Cup: regionale competities zonder promotie of degradatie. Dit aanbod start vanaf het moment dat het kabinet dit toelaat. Begin maart begint de KNVB met een inventarisatie onder alle teams in de categorie A over mogelijke deelname aan deze cup.