Vijf ton van provincie voor ondernemers die zorgen voor meer kennis en stageplaatsen

Vanaf 1 maart kunnen ondernemers aanspraak maken op een deel van de 500.000 euro die de provincie Groningen beschikbaar heeft gesteld uit het coronafonds voor scholing van hun werknemers en voor extra veilige stageplaatsen.

De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of organisaties die willen investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers en veilige stageplaatsen aan te bieden aan studenten.

“Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stageplaats te vinden of moesten zij hun stage noodgedwongen stopzetten”, zo stelt de provincie. Potentiële stagegevers hebben door de crisis andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden.”

Ondernemers kunnen de subsidies vanaf 1 maart aanvragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).