Vier nieuwe leden Raad van Toezicht Groninger Museum

Foto Andor Heij. Groninger Museum Rolling Stones

Het Groninger Museum verwelkomt vier nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Dat is nodig omdat de termijn van Inez Boogaarts, Jacob Kielman en Henk Pijlman afloopt.

Cathy Jager, werkzaam voor het Rijksmuseum Amsterdam, tekent voor het profiel ‘Museumbeleid’. Zij heeft veel ervaring met collectiebeheer en het digitaliseren van collecties. Ze studeerde aan de RUG. Agnes Koops, voorzitter van PwC Accountants, neemt de portefeuille Financiën voor haar rekening.

Elmer Sterken vertegenwoordigt het nieuwe profiel ‘Wetenschap’. Hij is hoogleraar Monetaire Economie aan de RUG en was acht jaar lang Rector Magnificus. Charlotte Wekker staat voor Onderwijs en Publieksbereik. Zij is werkzaam aan de Hanzehogeschool Groningen als docent-onderzoeker Sociale Studie, en adviseert diverse gemeenten en welzijnsorganisaties.

Voorzitter Johan Remkes en de bestaande leden Sander Prinsen en Nathalie de Vries zijn blij met de nieuwe collega’s in de raad: “We zijn onder de indruk van het aantal kandidaten en hun kwaliteit. De belangrijke rol van de toezichthouders voor een culturele instelling zoals het Groninger Museum wordt daardoor benadrukt”