Verzekeraar en veiligheidsregio gaan Groningen in om rookmelders te installeren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Univé en Veiligheidsregio Groningen gaan samen voorlichting geven in Groningen over brandpreventie en vanaf deze zomer gaan trekken de organisatie ook de provincie in om rookmelders te installeren.

Vanaf mei wil Univé de eerste duizend Groningse huishoudens voorzien van in totaal zo’n 10.000 rookmelders. Bij Univé werden vorig jaar vanuit 270 meldingen van brandschade gemaakt in de provincie Groningen. “In de meeste gevallen gaat het om een pannetje aardappelen dat door onoplettendheid aanbrandt”, legt Jan Dijkstra namens Univé Noord-Nederland uit. “Maar zeker bij brand wordt een klein risico snel groot, met soms immense gevolgen. En dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.”

“Veel preventiemaatregelen zijn even simpel als praktisch”, aldus Dijkstra. “Laad bijvoorbeeld ’s nachts geen apparaten op om oververhitting te voorkomen. En wie van het nachttarief wil profiteren kan om dezelfde reden beter in de avond, vóór het slapengaan, zijn witgoed laten draaien. Ook een schone afzuigkap en jaarlijkse reiniging van de schoorsteen brengen het brandrisico al snel omlaag.”