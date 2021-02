Verwachting coronabeleid: avondklok gehandhaafd, met enkele versoepelingen

nieuws

Foto Iris Medendorp. Lege Herestraat

Het lijkt erop dat de avondklok en de lockdown ook na 2 maart van kracht blijven. Wel zou het kabinet bereid te zijn tot een aantal kleine versoepelingen.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei vrijdagavond dat de avondklok goed werkt en dat zo’n 94 procent van de bevolking ’s avonds binnen blijft. Ongeveer 80 procent is vóór handhaving van de lockdown. Anderzijds groeit de maatschappelijke druk om kleine versoepelingen toe te staan. Dit om de groeiende psychische en economische schade te verkleinen. Gedacht wordt aan een gedeeltelijke opening van scholen en universiteiten, van één of anderhalve dag per week. Ook zouden de kappers wellicht weer aan de slag kunnen.

Het kabinet bespreekt zondag in het Catshuis de aanpak die vervolgens volgende week dinsdagavond wordt gepresenteerd door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.