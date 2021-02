Verraderlijk glad in Groningen; code rood geldt nu alleen nog in noorden en oosten

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Opvriezende regen zorgt maandagochtend voor verraderlijke gladheid in Groningen. Met name op stoepen en op straten met straatstenen is het glibberen geblazen.

Het KNMI gaf zondagavond al code rood af. Deze waarschuwing geldt maandagochtend alleen nog voor Noord- en (Zuid)West-Nederland.

In Meerstad lag er zoveel ijs op de stoep en het fietspad, dat er op straat geschaatst kon worden.

De Veiligheidsregio waarschuwt ook voor de gladheid, en geeft reizigers een aantal tips.

Pas op, het kan verraderlijk glad zijn vandaag! ❄ Het @KNMI heeft code rood uitgegeven. Ga niet de weg op als dat niet nodig is. Kun je echt niet anders? Bereid je dan goed voor ➡https://t.co/jPt2cJkgxL#weeralarm #ijzel pic.twitter.com/nCmQ4V0MYu — Veiligheidsregio Groningen (@VRgroningen) February 15, 2021

Met name de wegen waar straatstenen liggen, zijn spekglad.