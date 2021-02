Verontwaardiging over geen vaarverbod op Groninger Diepen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het besluit van de gemeente Groningen om voorlopig geen vaarverbod in te stellen op de Groninger Diepen leidt op social media tot verontwaardiging. “Je zou het ook eens een kans geven.”

De gemeente Groningen ziet een vaarverbod niet zitten omdat de vorstperiode van korte duur zou zijn. Daarnaast zou het water in de Diepen gemiddeld warmer zijn dan normaal en is het in gebruik door de beroepsvaart. OOG-weerman Johan Kamphuis is voor wat betreft het eerste argument zondagavond duidelijk. Volgens hem gaat de vorst in de richting van volgend weekend verscherpen waarbij er in de nachten temperaturen van richting de -20 graden mogelijk zijn.

Voorbarig

Ook op social media zijn de reacties duidelijk. “Je zult het ijs ook een keer een kans geven”, schrijft Hendrik-Jan. “Zou de voorzitter van de Veiligheidsregio het liefste zien dat er helemaal niet geschaatst wordt?” Ook Sjoerd is duidelijk: “Het is wel een heel voorbarig besluit. Er zijn nu vooruitzichten van 14 dagen die alleen maar vorst projecteren.”

Vaarverbod in Friesland

In de provincie Friesland is ondertussen wel een vaarverbod ingesteld. Sinds zaterdagavond 21.00 uur mag er niet meer gevaren worden op alle vaarwegen, behalve op die die gebruikt worden door de beroepsvaart. Daarnaast heeft Wetterskip Fryslân besloten om de sluizen te sluiten om daarmee de stroming in het water weg te halen.