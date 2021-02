Verkiezingscampagne SP afgetrapt: “Werk Renske Leijten heeft indruk gemaakt”

nieuws

Foto: SP Groningen

Een superzaterdag. Zo omschrijft fractievoorzitter, en kandidaat Tweede Kamerlid, Jimmy Dijk de aftrap van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Groningen die zaterdag plaatsvond.

Hoi Jimmy! Hoe gaat het met de aftrap?

“De aftrap is een beetje anders dan wat we als partij gewend zijn. Normaal gaan we met zoveel mogelijk mensen in rode jassen de straat op, maar door de coronacrisis kan dat niet. Toch willen we met zoveel mogelijk mensen in gesprek gaan. Daarom hebben we daar een format voor bedacht. We bellen bij mensen aan, houden drie meter afstand, dragen een mondkapje en gaan vervolgens toch in gesprek. Alles dus volledig coronaproof.”

Alle politieke partijen willen zich momenteel laten zien. Wat maakt jullie actie anders?

“We vragen in de gesprekjes aan de mensen wat ze het belangrijkste onderwerp voor de komende verkiezingen vinden. En we vragen wat hun overweging is om eventueel op de SP te stemmen. Dat schrijven we op een ansichtkaart. Al deze ansichtkaarten gaan we in de dagen voor de verkiezingen naar de mensen sturen zodat ze op het laatste moment nog eens herinnert worden aan het gesprek en aan ons als partij.”

De verkiezingen zijn volgende maand al. Leeft het al een beetje?

“Nog niet echt. We zijn vandaag in verschillende wijken actief en zelf heb ik het idee dat mensen denken dat de verkiezingen nog heel ver weg zijn. Mensen moeten echt nog na gaan denken wat ze belangrijk vinden en waar ze op willen gaan stemmen. Toch voeren we ook al hele leuke gesprekken. Ik kwam vanochtend iemand tegen die de naam van mijn collega Renske Leijten noemde. Ze noemde het geweldig dat Renske zoveel werk heeft verzet in de toeslagenaffaire en dit mede door haar toedoen op tafel is komen te liggen. Voor deze vrouw is het ook aanleiding om wellicht op de SP te gaan stemmen. Dat is toch mooi?”

En jullie laten ook vooral het geluid horen dat het belangrijk is om naar de stembus te gaan hè?

“Klopt. Elke stem kan het verschil maken. En de problemen zijn groot waardoor het echt van belang is dat er gestemd wordt. De zorg is uitgekleed en vermarkt. Steeds meer mensen hebben een onzeker inkomen. En de huren zijn alleen maar gestegen en de woningen worden slechter en onbetaalbaar. Juist in Groningen zien we een toename van deze problemen. Wij strijden al jaren voor een eerlijker en socialer Groningen en Nederland. In woord én daad.”