Verdachte moordzaak Els Slurink blijft 90 dagen langer vastzitten

Foto: Rick van der Velde

De man die vastzit als verdachte van de moord op Els Slurink blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank woensdagmiddag besloten.

De 44-jarige man werd op 5 februari aangehouden in Geldrop. De man staat bekend als veelpleger en om die reden zit zijn dna in de landelijke dna-databank. In december bleek dat dit dna-profiel matchte met een dna-spoor dat bij Slurink was gevonden. De man zit op dit moment nog altijd in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Els Slurink (33) werd vermoord in de nacht van 20 op 21 maart 1997 in haar woning aan het Van Brakelplein. De vrouw werd om het leven gebracht met een steek in het hart. Lange tijd ging de politie er vanuit dat de moord gepleegd was door een bekende. Tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht, waarbij er uitgebreid werd stilgestaan bij de zaak, liet de politie weten dat er ook een andere theorie mogelijk is, namelijk dat Slurink wellicht door een insluiper om het leven gebracht zou kunnen zijn. De zaak Slurink stond begin februari in de schijnwerpers vanwege een landelijke campagne waarin de politie aandacht vraagt voor de cold case.