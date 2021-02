Verdachte moord op Els Slurink is oud-veelpleger

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De 44-jarige man die vrijdag werd opgepakt als verdachte in de moord op Els Slurink is een voormalig veelpleger. Dat blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden en de Telegraaf waar zij zaterdagavond over berichten.

De politie maakte vrijdagavond bekend dat er voor de moord, die in maart 1997 gepleegd werd, een 44-jarige man uit de gemeente Geldrop is opgepakt. De verdachte is een veelpleger die in die tijd in Groningen actief was. Volgens het Dagblad van het Noorden komt de naam van de verdachte voor in het politiedossier over Els Slurink. Bij het scenario ‘insluiping’ is een lijst opgenomen met verschillende namen waaronder de naam van de verdachte. Het scenario is echter door het onderzoeksteam van de politie nooit uitgewerkt omdat de recherche niet geloofde in het scenario. Er waren namelijk geen braaksporen in de woning aangetroffen.

Els Slurink (33) werd vermoord in de nacht van 20 op 21 maart 1997 in haar woning aan het Van Brakelplein. De vrouw werd om het leven gebracht met een steek in het hart. Lange tijd ging de politie er vanuit dat de moord gepleegd was door een bekende. Vorige week liet de politie echter weten dat Slurink wellicht door een insluiper om het leven is gebracht. De zaak Slurink staat sinds kort in de schijnwerpers vanwege een landelijke campagne waarin de politie aandacht vraagt voor de cold case.