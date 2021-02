“Verbreek overeenkomst met Confucius Instituut”

Verschillende studentenpartijen willen dat de Rijksuniversiteit Groningen de banden verbreekt met het Confucius Instituut.

De NOS meldde woensdagmiddag dat hoogleraar Chinese taal en cultuur Oliver Moore zich aan de Chinese wet moet houden. De hoogleraar is in dienst van de RUG maar wordt deels ook betaalt door het omstreden Confucius Instituut. Dat instituut valt onder de organisatie van de Chinese overheid.

Volgens David Jan Meijer van De Vrije Student komt de academische vrijheid in het gedrang: “We hebben incidenten gehad dat China-kritische studenten geïntimideerd zijn.” Hij, maar ook andere studentenpartijen vertegenwoordigd in de Universiteitsraad willen dan ook dat de RUG alle banden met het Confucius Instituut verbreekt.

De RUG laat in een statement weten dat het contract met het Confucius Instituut niet zorgt voor een beperking van de academische vrijheid. Meijer gelooft daar niets van: “Dat lijkt mij echt de kop in het zand steken. We gaan in zee met een totalitair regime, we gaan zin zee met ondemocratische mensen. En zeggen dat dat in de haak is daar geloof ik op dit punt helemaal niets van.”