Veiligheidsregio wil Groningers beter voorbereiden op noodsituaties

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Met de campagne ‘Eerste Hulp Ben Jij’ wil de Veiligheidsregio Groningen inwoners informeren over risico’s op noodsituaties in onze provincie en hoe men zich hierop kan voorbereiden. De nieuwe campagne, die vrijdag is gestart, is niet alleen gericht op aardbevingen. Ook op stroomuitval, overstromingen, brand of een cyberaanval behoren tot de risico’s.

Volgens Wilma Mansveld, directeur van de Veiligheidsregio Groningen, was de boodschap van de aardbevingsoefening in Zuidwolde in 2018 hard, maar eerlijk: “Als we te maken krijgen met zo’n zware beving, dan zijn jullie de eerste uren op jezelf aangewezen. Wij hebben in Nederland fantastische hulpdiensten, maar die zijn er niet direct.”

De campagne moet mensen daarom helpen om zich voor te bereiden op een noodsituatie, zodat ze zichzelf en anderen kunnen helpen. Niet alleen bij een aardbeving, maar ook bij andere noodsituaties. Mansveld: “Ook bij stroomuitval, een overstroming, brand of een cyberaanval ben jij de eerste hulp. Je kan iets doen om het risico te verkleinen. Wat zit er bijvoorbeeld in een noodvoorraad? Wat doe je als je plotseling je huis moet verlaten? Wat doe je als je de sirene in je wijk hoort? En wat kun je in deze situaties voor een ander betekenen, iemand die misschien wat extra hulp nodig heeft?”

Op initiatief van dorp- of wijkverenigingen organiseert de veiligheidsregio buurtbijeenkomsten, om met inwoners te praten over de risico’s in hun buurt. De bewoners worden ook op weg te geholpen bij het opstellen van een buurtplan. “Er is vaak al veel beschikbaar aan mensen en middelen in dorpen en wijken”, vervolgt Mansveld. “Mensen die EHBO kunnen verlenen of kunnen reanimeren, mensen die handige materialen en hulpmiddelen hebben. Het buurtplan maakt dit inzichtelijk.”